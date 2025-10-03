    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    JPMORGAN stuft Tesla auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Allerdings seien dem Unternehmen auch Vorzieheffekte aufgrund ausgelaufener US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos zugutegekommen. Außerdem lägen die Zahlen deutlich unter früheren Schätzungen, die im Juni noch einen Höchstwert erreicht hätten. Es sei noch zu früh, eine dauerhafte Rückkehr des Wachstums auszurufen./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:23 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 365EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Ryan Brinkman
    Analysiertes Unternehmen: Tesla
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 115
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


