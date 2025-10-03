Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
IONOS Group
Tagesperformance: -5,21 %
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 1
Performance 1M: -1,11 %
Performance 1M: -1,11 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 2
Performance 1M: +44,93 %
Performance 1M: +44,93 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 3
Performance 1M: +4,49 %
Performance 1M: +4,49 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 4
Performance 1M: +8,30 %
Performance 1M: +8,30 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 5
Performance 1M: +22,23 %
Performance 1M: +22,23 %
Kontron
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 6
Performance 1M: +12,11 %
Performance 1M: +12,11 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 7
Performance 1M: +12,59 %
Performance 1M: +12,59 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 8
Performance 1M: +2,33 %
Performance 1M: +2,33 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 9
Performance 1M: +12,67 %
Performance 1M: +12,67 %
Evotec
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 10
Performance 1M: +12,86 %
Performance 1M: +12,86 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte