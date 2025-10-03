    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    KI-Euphorie treibt Rekordjagd der US-Börsen voran

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen setzen Rekordlauf trotz Regierungsstillstand fort.
    • Dow Jones erreicht Bestmarke von 46.894 Punkten.
    • KI-Partnerschaften treiben Optimismus in Technologiebranche.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz des Regierungsstillstands in den Vereinigten Staaten und des deshalb ausgefallenen Arbeitsmarktberichts für September haben die US-Börsen ihren Rekordlauf am Freitag fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial mit dabei. Für gute Laune unter den Anlegern sorgt einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.

    Der bekannteste Wall-Street-Index Dow legte im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 46.894 Punkte zu, womit es ihm gelang, eine Bestmarke aufzustellen. Der breite S&P 500 erreichte mit plus 0,3 Prozent auf 6.740 Punkte ebenfalls einen Höchststand.

    Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 gab nach einem Rekordhoch bei knapp unter 24.960 Punkten um 0,1 Prozent auf 24.866 Punkte nach. Für Optimismus in der Technologiebranche sorgten einerseits Nachrichten zu Hitachi und OpenAI und andererseits zu Fujitsu und Nvidia ./ck

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
