Aktien New York
KI-Euphorie treibt Rekordjagd der US-Börsen voran
- US-Börsen setzen Rekordlauf trotz Regierungsstillstand fort.
- Dow Jones erreicht Bestmarke von 46.894 Punkten.
- KI-Partnerschaften treiben Optimismus in Technologiebranche.
NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz des Regierungsstillstands in den Vereinigten Staaten und des deshalb ausgefallenen Arbeitsmarktberichts für September haben die US-Börsen ihren Rekordlauf am Freitag fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial mit dabei. Für gute Laune unter den Anlegern sorgt einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.
Der bekannteste Wall-Street-Index Dow legte im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 46.894 Punkte zu, womit es ihm gelang, eine Bestmarke aufzustellen. Der breite S&P 500 erreichte mit plus 0,3 Prozent auf 6.740 Punkte ebenfalls einen Höchststand.
Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 gab nach einem Rekordhoch bei knapp unter 24.960 Punkten um 0,1 Prozent auf 24.866 Punkte nach. Für Optimismus in der Technologiebranche sorgten einerseits Nachrichten zu Hitachi und OpenAI und andererseits zu Fujitsu und Nvidia ./ck
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 161,0 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +6,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,81 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +27,69 %/+40,15 % bedeutet.
Monatsbericht September2025
Käufe:
Avista (Grund: zurückgekommener Versorger; Aristokrat; 5,3% , ab Dezember)
Kraft Heinz (3. Tranche -verdoppelt; Grund es wird eine Aufspaltung diskutiert (wohl 2. HJ 2026), dazu gab es einen Kurshüpfer, nun zurückgekommen, Bei Aufspaltung erwarte ich Kurse über dem Hüpfer und könnte mit kleinem Gewinn aussteigen; bis dahin Dividende)
Fortitude Gold (nur ganz leicht aufgestockt in der Zeitspanne zwischen dem Goldausbruch und dem Anstieg; leider zu wenig gekauft)
Exxaro Recources (Südafrika Kohlemine, diversifiziert gerade mit Windenergie und Mangan- Mine, Zwischendividende ca. 4 % im Oktober, KGV ca. 5-6)
Neometalls (Nachkauf zum verbilligen)
Petrobras (Rückkauf deutlich unter dem alten Kurs)
Amadeus Fire (Rückkauf deutlich unter dem alten Kurs; meine Erwartung ist hier die Einstellungsoffensive im Bereich Rüstung und Infrastuktur; die Reduzierungen im PKW Bereich sollten hoffentlich schon durch sein; dabei kann die schon gekürzte Dividende auch noch einmal fallen)
Steyr Motors AG (Rüstung 60 %, nach Rückgang nach dem Ausbruch, gute Marge, junge und kleine Dividende; schönes KGV; mal für kurz)
Continental AG (Grund: Abspaltung von Aumovio, Dividende soll prozentual danach angehoben werden; Handel auf Gewinn bei Abspaltung)
London Stock Exchange (wenig Dividende, dafür mehrere Einnahmequellen, gut zurückgekommen)
Gerresheimer (Bernecker hat zu häufig recht; Ziel ca. 55€ ; 3. Boden; ein Handel mit Chance auf Übernahme)
APPLE HOSPITALITY REIT (2. Kauf leicht über altem Kurs)
Scandinavian Tobacco (verdoppelt, da die Dividende lockt und gedeckt zu sein scheint)
Terumo (Rückkauf zum günstigeren Kurs)
Porsche Holding (würde evtl. dann später die Verluste da realisieren)
Verkäufe:
Novo Nordisk (war ein Handel; leider recht spät verkauft; nun guten Einstiegspreis für den Rest; Wiedereinstieg ggf. tiefer)
Focus Minerals
Aumovio (Erwarte den Verkauf vieler Fonds und ETF´s)
Continental (Handel geschlossen ; Gewinn mitgenommen)
Gerresheimer bis auf Gewinnrest
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Pan American Silver, CAPITAL STHWEST CORP, Equinor, Enbridge (2 Depots), Pfizer, PACIFIC TEXTILES HOLDINGS, Wheaton Precisios Metals, AGNC Investment, Vale, Viatris, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Agnico Eagle, BP, Livechat Software /Text, Midcap Financial Investment, Northern Star Resources, Kraft Heinz, Newmont Corporation (2 Depots), MPC Container Ships, Fortitude Gold, Imperial Brands, Pepsi,
Sowie die Reste von
Aflac, 3M, Unilever, Avista, SL Green (Reit), ALPHABET INC, Consolidated Edison, Barrick Mining , Stanley Black& Decker, Fresnillo, Eni, T ROWE PRICE GROUP,
Was noch geschah:
...but remember to come back in September
Equinor wurde erst am 01.09 gut geschrieben, ENI kommt in 9, Umicore: "Nach der Hauptversammlung 2025 wurde die Praxis der Dividendenzahlung einer Zwischendividende eingestellt." (Quelle: IR Umicore)
Gerresheimer ( Ins fallende Messer gegriffen, erwarte Aufstockung der aktivistischen Investoren, danach ist die Chance auf Übernahme größer; und mit viel Glück am gleichen Tag verkauft ;30 Gerresheimer als Gewinnrest behalten)
Fortitude Gold hat Boden gutgemacht.
Ich habe mir Gedanken über Gold, Silber und Edelmetall-Streamer gemacht und nach Lars Erichsen den Verkauf verschoben. (Mal Gewinne laufen lassen, auch wenn es schwer fällt)
Derzeit erwäge ich den Kauf von Chemiewerten.
Dividendenerhöhung bei
Terumo von 13 auf 15 JYP
Nippon Sanso von ,27 auf ,29
Philip Morris International 1,35 auf 1,47 $ mal 4
Verizon Communications von 0,6775 (4) auf 0,69 $( 4)
Der kumulative Jahresertrag liegt 6,17 % und damit erneut wie im Februar
Die Bargeld Quote bei rund 7,5%
Die Dividende liegt nun recht ordentlich, wobei die Senkung von MPC Container Ships und der Wegfall von BIRCHCLIFF ENERGY nicht aufgefangen werden konnten. Die herausragenden Zahlen des Vorjahres wurden um 14 % unterboten.
