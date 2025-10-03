Deutsche Anleihen mit wenig Bewegung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag im Feiertagshandel wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,03 Prozent auf 128,66 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,70 Prozent.

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten konnten den Kursen der Festverzinslichen am Nachmittag keinen Auftrieb verleihen. Im September hatte sich die Stimmung der US-Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen deutlich eingetrübt.