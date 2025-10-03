ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 150 Dollar - 'Underweight'
- JPMorgan hebt Tesla-Kursziel auf 150 US-Dollar an.
- Absatzzahlen übertreffen Konsensschätzung im Q3.
- Vorzieheffekte durch US-Subventionen beeinflussen Zahlen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Allerdings seien dem Unternehmen auch Vorzieheffekte aufgrund ausgelaufener US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos zugutegekommen. Außerdem lägen die Zahlen deutlich unter früheren Schätzungen, die im Juni noch einen Höchstwert erreicht hätten. Es sei noch zu früh, eine dauerhafte Rückkehr des Wachstums auszurufen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:23 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 362,7 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +3,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 435,00USD was eine Bandbreite von -58,86 %/+19,29 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 150 US-Dollar
