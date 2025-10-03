    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    ANALYSE-FLASH

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 150 Dollar - 'Underweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Tesla-Kursziel auf 150 US-Dollar an.
    • Absatzzahlen übertreffen Konsensschätzung im Q3.
    • Vorzieheffekte durch US-Subventionen beeinflussen Zahlen.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 150 Dollar - 'Underweight'
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Allerdings seien dem Unternehmen auch Vorzieheffekte aufgrund ausgelaufener US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos zugutegekommen. Außerdem lägen die Zahlen deutlich unter früheren Schätzungen, die im Juni noch einen Höchstwert erreicht hätten. Es sei noch zu früh, eine dauerhafte Rückkehr des Wachstums auszurufen./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:23 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    390,00€
    Basispreis
    3,65
    Ask
    × 9,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    471,02€
    Basispreis
    3,93
    Ask
    × 9,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tesla

    -1,99 %
    +3,48 %
    +32,34 %
    +39,34 %
    +67,70 %
    +40,80 %
    +215,67 %
    +2.404,33 %
    +35.030,06 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 362,7 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +3,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 435,00USD was eine Bandbreite von -58,86 %/+19,29 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 150 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00$, was einem Rückgang von -65,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 150 Dollar - 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in …