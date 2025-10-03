JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 150 Dollar - 'Underweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 362,7 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 16:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +3,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 435,00USD was eine Bandbreite von -58,86 %/+19,29 % bedeutet.