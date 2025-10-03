Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Air Liquide
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 1
Performance 1M: +1,02 %
Performance 1M: +1,02 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 2
Performance 1M: +9,56 %
Performance 1M: +9,56 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 3
Performance 1M: +28,31 %
Performance 1M: +28,31 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 4
Performance 1M: -5,42 %
Performance 1M: -5,42 %
Sanofi
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 5
Performance 1M: -0,07 %
Performance 1M: -0,07 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte