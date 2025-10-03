    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWynn Resorts AktievorwärtsNachrichten zu Wynn Resorts

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wynn Resorts Aktie bricht massiv ein - 03.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Wynn Resorts Aktie bisher Verluste von -6,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wynn Resorts Aktie.

    Besonders beachtet! - Wynn Resorts Aktie bricht massiv ein - 03.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Wynn Resorts ist ein führendes Unternehmen im Luxus-Casino- und Hotelmarkt, das sich durch erstklassige Dienstleistungen und exklusive Erlebnisse auszeichnet.

    Wynn Resorts Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2025

    Mit einer Performance von -6,42 % musste die Wynn Resorts Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.220,00€
    Basispreis
    4,71
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,40
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Wynn Resorts in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,69 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wynn Resorts Aktie damit um +6,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wynn Resorts +34,31 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

    Wynn Resorts Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,31 %
    1 Monat +6,19 %
    3 Monate +28,69 %
    1 Jahr +23,47 %

    Informationen zur Wynn Resorts Aktie

    Es gibt 104 Mio. Wynn Resorts Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,07 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 03.10. - Dow Jones stark +0,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wynn Resorts Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wynn Resorts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wynn Resorts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wynn Resorts

    -6,40 %
    +5,55 %
    +4,63 %
    +27,62 %
    +24,12 %
    +74,62 %
    +83,20 %
    +101,42 %
    +741,07 %
    ISIN:US9831341071WKN:663244



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Wynn Resorts Aktie bricht massiv ein - 03.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die Wynn Resorts Aktie bisher Verluste von -6,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wynn Resorts Aktie.