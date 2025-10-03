Wynn Resorts Aktie bricht massiv ein - 03.10.2025

Mit einer Performance von -6,42 % musste die Wynn Resorts Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Wynn Resorts ist ein führendes Unternehmen im Luxus-Casino- und Hotelmarkt, das sich durch erstklassige Dienstleistungen und exklusive Erlebnisse auszeichnet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Wynn Resorts in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,69 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wynn Resorts Aktie damit um +6,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wynn Resorts +34,31 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

Wynn Resorts Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,31 % 1 Monat +6,19 % 3 Monate +28,69 % 1 Jahr +23,47 %

Informationen zur Wynn Resorts Aktie

Es gibt 104 Mio. Wynn Resorts Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,07 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wynn Resorts Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wynn Resorts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wynn Resorts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.