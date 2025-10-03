    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    Bitcoin steigt weiter Richtung Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin-Kurs steigt leicht in Richtung Rekordhoch.
    • Über 121.000 USD, nur noch wenig bis 124.000 USD.
    • Politische Unsicherheiten fördern Nachfrage nach Bitcoin.
    Foto: André François McKenzie - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag an den Höhenflug der vergangenen Tage angeknüpft. Im Vergleich zu den Vortagen stieg die älteste und bekannteste Kryptowährung aber nur noch leicht in Richtung Rekordhoch. Am Nachmittag wurde der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bei etwas über 121.000 US-Dollar gehandelt. Damit fehlt nicht mehr viel bis zum Rekordhoch, das im August bei über 124.000 Dollar erreicht worden war.

    Im Verlauf einer Woche ist der Kurs des Bitcoin um mehr als 10.000 Dollar gestiegen. Stärkster Preistreiber ist die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA. Da Kryptowährungen keine Marktzinsen abwerfen, verstärkt die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed die Nachfrage nach Bitcoins.

    Darüber hinaus dürfte auch die jüngste politische Entwicklung in den USA die Nachfrage stützen, meint Analyst Timo Emden von Emden Research. "Inmitten politischer Unsicherheiten suchen Anleger zusehends nach Anlagealternativen wie Bitcoin."

    Nach Einschätzung von Emden dürfte der Bitcoin auch vom sogenannten "Shutdown" profitieren. Seit dem 1. Oktober sind viele Staatsbedienstete in den USA im Zwangsurlaub und Behörden befinden sich im Notbetrieb. Zuvor waren Haushaltsverhandlungen im Kongress gescheitert und der Shutdown war in Kraft getreten. Das bedeutet, dass Bundesbehörden wegen eines Finanzierungsstopps einen Großteil ihrer Arbeit einstellen./jkr/he

    Bitcoin

    +2,26 %
    +9,47 %
    +7,97 %
    +9,55 %
    +1.684,18 %




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
