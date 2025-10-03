Bitcoin steigt weiter Richtung Rekordhoch
- Bitcoin-Kurs steigt leicht in Richtung Rekordhoch.
- Über 121.000 USD, nur noch wenig bis 124.000 USD.
- Politische Unsicherheiten fördern Nachfrage nach Bitcoin.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag an den Höhenflug der vergangenen Tage angeknüpft. Im Vergleich zu den Vortagen stieg die älteste und bekannteste Kryptowährung aber nur noch leicht in Richtung Rekordhoch. Am Nachmittag wurde der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bei etwas über 121.000 US-Dollar gehandelt. Damit fehlt nicht mehr viel bis zum Rekordhoch, das im August bei über 124.000 Dollar erreicht worden war.
Im Verlauf einer Woche ist der Kurs des Bitcoin um mehr als 10.000 Dollar gestiegen. Stärkster Preistreiber ist die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA. Da Kryptowährungen keine Marktzinsen abwerfen, verstärkt die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed die Nachfrage nach Bitcoins.
Darüber hinaus dürfte auch die jüngste politische Entwicklung in den USA die Nachfrage stützen, meint Analyst Timo Emden von Emden Research. "Inmitten politischer Unsicherheiten suchen Anleger zusehends nach Anlagealternativen wie Bitcoin."
Nach Einschätzung von Emden dürfte der Bitcoin auch vom sogenannten "Shutdown" profitieren. Seit dem 1. Oktober sind viele Staatsbedienstete in den USA im Zwangsurlaub und Behörden befinden sich im Notbetrieb. Zuvor waren Haushaltsverhandlungen im Kongress gescheitert und der Shutdown war in Kraft getreten. Das bedeutet, dass Bundesbehörden wegen eines Finanzierungsstopps einen Großteil ihrer Arbeit einstellen./jkr/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallo,
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief