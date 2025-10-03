Bitcoin steigt weiter Richtung Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag an den Höhenflug der vergangenen Tage angeknüpft. Im Vergleich zu den Vortagen stieg die älteste und bekannteste Kryptowährung aber nur noch leicht in Richtung Rekordhoch. Am Nachmittag wurde der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bei etwas über 121.000 US-Dollar gehandelt. Damit fehlt nicht mehr viel bis zum Rekordhoch, das im August bei über 124.000 Dollar erreicht worden war.

Im Verlauf einer Woche ist der Kurs des Bitcoin um mehr als 10.000 Dollar gestiegen. Stärkster Preistreiber ist die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA. Da Kryptowährungen keine Marktzinsen abwerfen, verstärkt die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed die Nachfrage nach Bitcoins.