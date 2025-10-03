Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.10.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.888,08USD pro Feinunze und notiert damit +0,82 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 48,33USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,89 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,78USD und verzeichnet ein Plus von +0,75 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,22USD und verzeichnet ein Plus von +0,90 %.