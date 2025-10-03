JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick des US-Analysehauses könnte der Konsumgüterkonzern mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison ebenso enttäuschen wie SKF und Solvay. David Hayes verwies auf weiter negative Volumentrends bei der wichtigen Marke Nivea. Zudem bleibe er für La Prairie deutlich unter der Konsensschätzung. Dagegen könnten den Jefferies-Experten zufolge Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken, Pandora, Siemens Healthineers und Tenaris positiv überraschen./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 90,50EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 17:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 101

Kursziel alt: 101

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

