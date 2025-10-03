    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    WOCHENVORSCHAU

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine bis 17. Oktober2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine bis 17.10.2025
    • KfZ-Neuzulassungen und Immobilienmesse in Deutschland
    • Unternehmenszahlen von Dell, PepsiCo und BMW erwartet

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 17. Oktober 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25
    DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real
    FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
    10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. OKTOBER

    TERINE UNTERNEHMEN:
    08:00 GBR: Imperial, Trading Statement 2024/2025
    08:00 GBR: Shell, Trading Statement
    15:30 USA: Dell, Kapitalmarkttag
    FRA: BNP, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25
    08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
    14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
    21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs

    16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen.

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 AUS: OMV, Trading Update Q3
    10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
    08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    DEU: Eröffnung der Kunststoffmesse «K» (bis 15.10.)

    DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz
    09:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag
    12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen
    DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call
    ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag
    USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25
    13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    SONSTIGE TERMINE
    13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07.00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen
    11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25
    11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3
    DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
    USA: Blackrock, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25
    16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)

    EUR: S&P zu Italien
    EUR: Scope zu EU

    SONSTIGE TERMINE
    GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN:
    23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
    DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3
    FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
    FRA: L'Oreal, Hauptversammlung
    USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)

    CHN: Handelsbilanz 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz

    11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften

    DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25
    12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
    13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen
    15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
    17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25
    11:00 DEU: ZEW-Index 10/25

    USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 AUS: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)

    10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x)

    14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

    19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 NED: ASML, Q3-Umsatz
    12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz
    17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
    22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
    DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25
    06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25
    14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25
    20:00 USA: Fed Beige Book

    USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 AUS: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

    10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen
    06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz
    07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: BIP 8/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25
    11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
    14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Lagerbestände 8/25
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

    USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:30 SWE: Volvo, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
    SWE: EQT, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25
    14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 9/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WOCHENVORSCHAU Termine bis 17. Oktober2025 Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 17. Oktober 2025 ^ - MONTAG, DEN 6. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25 DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR …