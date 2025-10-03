    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 6. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • KfZ Neuzulassungen in GBR am 6. Oktober 10:00
    • Immobilienmesse Expo Real startet in Deutschland heute
    • HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe um 10:30 Uhr

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Oktober.

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25
    DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real
    FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
    10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 6. Oktober 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Oktober. ^ TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25 DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 10:30 DEU: HCOB …