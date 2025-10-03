Der Börsen-Tag
Gemischte Börsen: DAX schwächelt, US-Indizes und MDAX im Aufwind!
Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht nachgibt, verzeichnen andere deutsche Indizes sowie die US-Märkte überwiegend Gewinne.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,30% und steht aktuell bei 24.395,99 Punkten. Im Gegensatz dazu können die anderen deutschen Indizes zulegen: Der MDAX steigt um 0,70% auf 30.989,11 Punkte, der SDAX gewinnt 0,42% und notiert bei 17.329,28 Punkten, während der TecDAX mit einem Plus von 0,21% auf 3.740,79 Punkte ansteigt. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen sich die US-amerikanischen Indizes in einer positiven Stimmung. Der Dow Jones Industrial Average legt um 0,85% zu und erreicht 46.940,67 Punkte. Auch der S&P 500 kann ein Plus von 0,39% verzeichnen und steht bei 6.744,68 Punkten. Insgesamt zeigen die Märkte heute ein gemischtes Bild, wobei die deutschen Indizes, mit Ausnahme des DAX, überwiegend im Plus liegen, während die US-amerikanischen Indizes durchweg positive Entwicklungen aufweisen. Diese unterschiedlichen Bewegungen spiegeln die variierenden Marktbedingungen und Anlegerstimmungen in den jeweiligen Regionen wider.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Merck mit einem Anstieg von 2.72%. BASF folgt mit 1.58%, während Airbus mit 1.49% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Kursentwicklungen. Bayer fällt um 1.22%, Deutsche Börse um 1.99% und Siemens Energy hat mit einem Rückgang von 2.12% die schlechteste Performance.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte hervor, insbesondere ThyssenKrupp mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.70%. Sartorius Vz. und Gerresheimer folgen mit 3.30% und 3.28%.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Kion Group verliert 1.27%, Bechtle fällt um 1.95% und IONOS Group hat mit -3.39% die größte Abwertung.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte sind stark, angeführt von Salzgitter mit einem Anstieg von 9.77%. Amadeus FiRe und Schaeffler zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 4.39% und 3.25%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich. Kontron fällt um 2.44%, Secunet Security Networks um 2.49% und Verve Group Registered (A) hat mit -2.70% die schlechteste Performance.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv, mit Sartorius Vz. bei 3.30%, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit 3.06% und SMA Solar Technology mit 2.58%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen negative Entwicklungen, wobei Bechtle um 1.95% fällt, Kontron um 2.44% und IONOS Group mit -3.39% die größte Abwertung verzeichnet.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führen Unitedhealth Group mit 2.33%, Caterpillar mit 1.79% und Johnson & Johnson mit 1.58% die Topwerte an.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich, mit American Express bei -0.30%, Boeing bei -0.38% und Nike (B) mit einem Rückgang von 2.86%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 sind beeindruckend, angeführt von Humana mit 6.45%, gefolgt von The Cigna Group mit 5.55% und Constellation Energy mit 4.22%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, mit MGM Resorts bei -2.39%, Nike (B) bei -2.86% und Philip Morris International mit -3.26%.
