ISX Financial EU Plc meldet profitables Wachstum und starke Kapitalposition im ersten Halbjahr 2025

NICOSIA, Zypern, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc (ISXX), ein führender Anbieter von regulierten Transaktionsbanking- und Echtzeit-Zahlungslösungen, hat heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben, das am 30. Juni 2025 endete. ISXX verzeichnete ein profitables Wachstum, eine verbesserte Kapitalstärke und eine anhaltende Geschäftsdynamik bei seinen Kernangeboten.

Gewinn nach Steuern um 6 % auf 12,3 Mio. Euro gestiegen

auf 12,3 Mio. Euro gestiegen Erträge um 5 % auf 27,7 Mio. Euro gestiegen, unterstützt durch Open-Banking-Dienste und Kundenwachstum

auf 27,7 Mio. Euro gestiegen, unterstützt durch Open-Banking-Dienste und Kundenwachstum Betriebsausgaben um nur 3 % auf 15,6 Mio. Euro gestiegen, was die Investitionen in Personal und Technologie widerspiegelt

auf 15,6 Mio. Euro gestiegen, was die Investitionen in Personal und Technologie widerspiegelt Nettovermögen um 29 % auf 54,1 Mio. Euro gestiegen; Eigenmittel auf 44,7 Mio. Euro gestiegen

auf 54,1 Mio. Euro gestiegen; Betriebskapital auf 39,4 Mio. Euro gestiegen; Verbindlichkeiten um 8 % auf 181,4 Mio. Euro gesunken

„Das erste Halbjahr 2025 hat die Stärke und Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells gezeigt. Trotz eines dynamischen Marktumfelds sind wir profitabel gewachsen und haben gleichzeitig in unsere Plattform und unsere Mitarbeitenden investiert", so Ajay Treon, Chief Financial Officer, ISXX.

„Unser strategischer Fokus auf kostengünstige, SEPA-Echtzeitüberweisungen kommt bei den Kunden weiterhin gut an, und unsere finanzielle Disziplin stellt sicher, dass wir für langfristiges Wachstum gut aufgestellt sind. Wir gehen in die zweite Jahreshälfte mit einer starken Dynamik, einer soliden Liquidität und einer klaren Strategie für fortgesetzte Innovation und Betriebsgröße."

Das Umsatzwachstum von ISXX wurde durch die steigende Nachfrage neuer und bestehender Kunden angetrieben, insbesondere im Bereich der Open-Banking-Zahlungslösungen. ISXX verlagert sich weiter weg vom traditionellen Karten-Acquiring hin zu effizienteren Konto-zu-Konto-Zahlungen (Account-to-Account, A2A) in Echtzeit über das firmeneigene Produkt PaidBy.

Der geringe Anstieg der Betriebskosten ist in erster Linie auf Investitionen in den Personalbestand und die IT-Infrastruktur zurückzuführen. ISXX verbuchte außerdem einen Gewinn in Höhe von 0,9 Mio. Euro aus dem beizulegenden Zeitwert ihrer NSX-Beteiligung, während die Wertminderungen auf einem niedrigeren Niveau blieben.