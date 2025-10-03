    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHumana AktievorwärtsNachrichten zu Humana

    Humana Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 03.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Humana Aktie bisher um +7,88 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Humana Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Humana ist ein führendes US-amerikanisches Gesundheits- und Versicherungsunternehmen, das sich auf Krankenversicherungen und Gesundheitsmanagement spezialisiert hat. Es ist einer der größten Medicare-Anbieter mit starken Marktanteilen. Hauptkonkurrenten sind UnitedHealth Group und Anthem. Humana hebt sich durch innovative Gesundheitslösungen und personalisierte Pflegeansätze ab.

    Humana Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Humana Aktie. Sie steigt um +7,88 % auf 235,35. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Humana investiert war, konnte einen Gewinn von +5,47 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Humana -10,38 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

    Humana Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,14 %
    1 Monat -17,50 %
    3 Monate +5,47 %
    1 Jahr -1,55 %

    Informationen zur Humana Aktie

    Es gibt 120 Mio. Humana Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,88 Mrd.EUR wert.

    Gemischte Börsen: DAX schwächelt, US-Indizes und MDAX im Aufwind!


    Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht nachgibt, verzeichnen andere deutsche Indizes sowie die US-Märkte überwiegend Gewinne.

    Humana Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Humana Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Humana Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Humana

    +6,89 %
    -0,55 %
    -18,56 %
    +5,78 %
    -2,20 %
    -56,11 %
    -38,15 %
    +33,95 %
    +2.745,00 %
    ISIN:US4448591028WKN:856584



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
