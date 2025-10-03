ISX Financial glänzt 2025: Profit und starke Kapitalbasis
ISX Financial EU Plc beeindruckt mit einem soliden Halbjahresergebnis 2025 und zukunftsweisenden Plänen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- ISX Financial EU Plc meldet für das erste Halbjahr 2025 ein profitables Wachstum mit einem Gewinn nach Steuern von 12,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Erträge stiegen um 5 % auf 27,7 Millionen Euro, unterstützt durch Open-Banking-Dienste und Kundenwachstum.
- Betriebsausgaben erhöhten sich nur um 3 % auf 15,6 Millionen Euro, was Investitionen in Personal und Technologie widerspiegelt.
- Das Nettovermögen stieg um 29 % auf 54,1 Millionen Euro, während die Verbindlichkeiten um 8 % auf 181,4 Millionen Euro sanken.
- ISX plant, seine Zentralbankanbindung auszubauen und die Fähigkeiten im Bereich Echtzeitüberweisungen zu verbessern, um skalierbares Wachstum zu unterstützen.
- Das Unternehmen hat einen Prospekt zur Börsenzulassung bei der zypriotischen Börsenaufsichtsbehörde eingereicht und wird keine Quartalsberichte mehr veröffentlichen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.