41 0 Kommentare ISX Financial glänzt 2025: Profit und starke Kapitalbasis

ISX Financial EU Plc beeindruckt mit einem soliden Halbjahresergebnis 2025 und zukunftsweisenden Plänen.

ISX Financial EU Plc meldet für das erste Halbjahr 2025 ein profitables Wachstum mit einem Gewinn nach Steuern von 12,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Erträge stiegen um 5 % auf 27,7 Millionen Euro, unterstützt durch Open-Banking-Dienste und Kundenwachstum.

Betriebsausgaben erhöhten sich nur um 3 % auf 15,6 Millionen Euro, was Investitionen in Personal und Technologie widerspiegelt.

Das Nettovermögen stieg um 29 % auf 54,1 Millionen Euro, während die Verbindlichkeiten um 8 % auf 181,4 Millionen Euro sanken.

ISX plant, seine Zentralbankanbindung auszubauen und die Fähigkeiten im Bereich Echtzeitüberweisungen zu verbessern, um skalierbares Wachstum zu unterstützen.

Das Unternehmen hat einen Prospekt zur Börsenzulassung bei der zypriotischen Börsenaufsichtsbehörde eingereicht und wird keine Quartalsberichte mehr veröffentlichen.





