Dax kaum verändert - ruhiger Feiertagshandel

Der neue Verbundstandort in China und jetzt noch die Erfolgsmeldung über die Serienproduktion von Kathodenmaterialien für Feststoffbatterien (https://www.basf.com/global/de/media/news-releases/2025/08/p…): BASF wird seinen Weg gehen. Halt nur nicht mehr in Ludwigshafen, sondern in anderen Teilen des Planeten, z.B. in China.

Trump ist so ziemlich mit seinem Zoll-Chaos durch, und ich hoffe sehr darauf, dass sich auch die anderen Krisenherde wieder etwas stabilisieren. Sobald die Weltwirtschaft wieder anspringt, wird auch BASF massiv davon profitieren. Ich sehe die Zukunft von unserem Chemie-Riesen nicht so düster, wie viele hier im Forum. Es tut mir nur leid um den Wirtschaftsstandort Deutschland, hierzulande ist es hauptsächlich die überbordende Bürokratie, die jedem Unternehmen das Leben schwer macht. Aber BASF ist ein Weltkonzern, und wächst stark im Ausland.