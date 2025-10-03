Wirtschaft
Dax kaum verändert - ruhiger Feiertagshandel
Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Freitag hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.378 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.
"Die Marktteilnehmer halten sich am heutigen Feiertag in Deutschland zurück und fokussieren sich auf die defensiven Branchen und die Technologiesektoren", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Vereinzelt haben sich einige mutige Käufer für die Aktien aus den zyklischen Branchen gefunden." Davon profitierten vorerst die Aktien von BASF, Daimler Truck. Continental und Mercedes-Benz.
Der US-Shutdown sorgte dafür, dass es vorläufig keine offiziellen Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten geben wird. "Das hat bereits heute Spuren hinterlassen und die offiziellen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA von der Tagesagenda gestrichen. Der ISM-Einkaufsmanagerindex im Dienstleistungssektor der USA fiel wie die aus Europa unter den Markterwartungen aus. Der Feiertagshandel ist dünn, aber ausgeglichen", so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1738 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8519 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.889 US-Dollar gezahlt (+0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 106,51 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 64,77 US-Dollar, das waren 66 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Lynx_Ariva schrieb 23.09.25, 09:46
Bei mir wäre es dann ersteres, weil, lügen habe ich nicht nötig und bei den momentanen Kursen fehlt auch der BASF das Selbstbewusstsein.
Ich bin aber auch als "Der Transparente" im Forum bekannt. Jeder der sich an meiner Offenheit stört, stelle mich doch bitte auf ignore. Für alle anderen kann das aber interessant sein, in welchem Umfang ich meine Entscheidungen treffe, daher würde ich diese Leute im Forum auch gerne daran teilhaben lassen. 💡
Gruss Lynx
DerKosmokrat schrieb 08.09.25, 15:21
Der neue Verbundstandort in China und jetzt noch die Erfolgsmeldung über die Serienproduktion von Kathodenmaterialien für Feststoffbatterien (https://www.basf.com/global/de/media/news-releases/2025/08/p…): BASF wird seinen Weg gehen. Halt nur nicht mehr in Ludwigshafen, sondern in anderen Teilen des Planeten, z.B. in China.
Trump ist so ziemlich mit seinem Zoll-Chaos durch, und ich hoffe sehr darauf, dass sich auch die anderen Krisenherde wieder etwas stabilisieren. Sobald die Weltwirtschaft wieder anspringt, wird auch BASF massiv davon profitieren. Ich sehe die Zukunft von unserem Chemie-Riesen nicht so düster, wie viele hier im Forum. Es tut mir nur leid um den Wirtschaftsstandort Deutschland, hierzulande ist es hauptsächlich die überbordende Bürokratie, die jedem Unternehmen das Leben schwer macht. Aber BASF ist ein Weltkonzern, und wächst stark im Ausland.
vonHS schrieb 08.09.25, 12:29
Was bei BASF gerade passiert, hätte sich vor ein paar Jahren noch niemand vorstellen können. Das Ludwigshafener Unternehmen muss den angesehenen STOXX-50 Index verlassen. Für einen DAX-Mitgründer ist das mehr als nur ein Imageschaden. Es zeigt, wie schwer es um den Konzern steht., schreibt FINANZNACHRICHTEN:mitdiskutieren »
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66371470-basf-aktie-verkaufen-der-abstieg-geht-weiter-index-rausschmiss-trifft-den-chemiekonzern-hart-012.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66371470-basf-aktie-verkaufen-der-abstieg-geht-weiter-index-rausschmiss-trifft-den-chemiekonzern-hart-012.htm
