Deutlicher Kurssprung bei der Shopify Aktie - 03.10.2025

Die Shopify Aktie notiert aktuell bei 137,14€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,51 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,38 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Shopify einen Gewinn von +33,64 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Shopify +25,77 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,02 % 1 Monat +8,80 % 3 Monate +33,64 % 1 Jahr +81,02 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,59 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.