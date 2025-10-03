D-Wave Quantum - Aktie mit Kurssprung +10,67 % - 03.10.2025

Mit einer Performance von +10,67 % konnte die D-Wave Quantum Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in D-Wave Quantum investiert war, konnte einen Gewinn von +83,24 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +13,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +84,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +202,03 % gewonnen.

D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,94 % 1 Monat +84,91 % 3 Monate +83,24 % 1 Jahr +2.941,44 %

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 339 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,50 Mrd. wert.

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.