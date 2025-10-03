Tesla - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 03.10.2025

Die Tesla Aktie notiert aktuell bei 358,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -13,65 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Tesla-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,34 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +3,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -4,17 %.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,48 % 1 Monat +32,34 % 3 Monate +39,34 % 1 Jahr +67,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die nach einem Rückgang wieder ansteigt. Einige Anleger sehen die Aktie als unterbewertet und empfehlen Käufe bei Rückgängen. Kritiker hingegen bezweifeln die Zulassungszahlen und befürchten negative Ergebnisse im nächsten Quartal. Zudem wird das Thema Elon Musks Gehalt und dessen Einfluss auf die Aktienbewertung angesprochen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,20 Bil. wert.

Statt 115 nun 150 $, so schätzt die US-Bank JPMORGAN den Pionier der Elektrofahrzeuge ein. Das Gesamturteil jedoch bleibt wenig schmeichelhaft: „Underweight“. Der zuständige Analyst erkennt an, dass der Konzern im Q3 mehr Fahrzeuge ausgeliefert hat …

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in …

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in …

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.