    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 03.10.2025

    Am 03.10.2025 ist die Tesla Aktie, bisher, um -3,67 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 03.10.2025
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2025

    Die Tesla Aktie notiert aktuell bei 358,40 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -13,65  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    390,00€
    Basispreis
    3,21
    Ask
    × 9,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    471,02€
    Basispreis
    4,55
    Ask
    × 9,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Tesla-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,34 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +3,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -4,17 %.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,48 %
    1 Monat +32,34 %
    3 Monate +39,34 %
    1 Jahr +67,70 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die nach einem Rückgang wieder ansteigt. Einige Anleger sehen die Aktie als unterbewertet und empfehlen Käufe bei Rückgängen. Kritiker hingegen bezweifeln die Zulassungszahlen und befürchten negative Ergebnisse im nächsten Quartal. Zudem wird das Thema Elon Musks Gehalt und dessen Einfluss auf die Aktienbewertung angesprochen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,20 Bil. wert.

    TESLA: Kursziel erhöht, Einschätzung bleibt negativ.


    Statt 115 nun 150 $, so schätzt die US-Bank JPMORGAN den Pionier der Elektrofahrzeuge ein. Das Gesamturteil jedoch bleibt wenig schmeichelhaft: „Underweight“. Der zuständige Analyst erkennt an, dass der Konzern im Q3 mehr Fahrzeuge ausgeliefert hat …

    JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 150 Dollar - 'Underweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in …

    JPMORGAN stuft Tesla auf 'Underweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in …

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -3,36 %
    +3,48 %
    +32,34 %
    +39,34 %
    +67,70 %
    +40,80 %
    +215,67 %
    +2.404,33 %
    +34.538,73 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Tesla - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 03.10.2025 Am 03.10.2025 ist die Tesla Aktie, bisher, um -3,67 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.