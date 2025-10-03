FuelCell Energy Aktie hebt ab - 03.10.2025

Die FuelCell Energy Aktie notiert aktuell bei 8,5590€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +15,62 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,1560 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

FuelCell Energy ist ein führender Anbieter von stationären Brennstoffzellensystemen, die saubere Energie erzeugen. Hauptkonkurrenten sind Bloom Energy und Ballard Power Systems. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Direct FuelCell®-Technologie, die hohe Effizienz und niedrige Emissionen gewährleistet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in FuelCell Energy investiert war, konnte einen Gewinn von +66,56 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +115,74 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,51 % verloren.

FuelCell Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,84 % 1 Monat +115,74 % 3 Monate +66,56 % 1 Jahr -23,89 %

Informationen zur FuelCell Energy Aktie

Es gibt 32 Mio. FuelCell Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 285,85 Mio. wert.

FuelCell Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die FuelCell Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FuelCell Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.