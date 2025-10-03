RBC stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle vor dem DevDay von OpenAI am 6. Oktober auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Ankündigungen des ChatGPT-Anbieters während der Veranstaltung, etwa zu dessen künftigen Plänen, dürften Auswirkungen auf IT-Infrastrukturunternehmen wie Microsoft und Oracle haben, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf SaaS-Anbieter (Software as a Service) sieht er weiteres Potenzial, aber auch steigende Wettbewerbsanforderungen. Potenzial sieht der Analyst aber auch, was eine Zunahme des Wettbewerbs. Dabei verwies er auf kürzlich angekündigte strategische Partnerschaften von OpenAI mit Nvidia./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 11:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 11:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 243,6EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 19:49 Uhr) gehandelt.





