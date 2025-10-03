Börsen Update USA - 03.10. - Dow Jones stark +0,64 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.842,09 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: Johnson & Johnson +1,75 %, Caterpillar +1,67 %, Travelers Companies +1,65 %, Unitedhealth Group +1,64 %, Visa (A) +1,39 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,72 %, NVIDIA -1,31 %, Boeing -1,28 %, Honeywell International -1,05 %, Amazon -0,98 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.768,26 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: Shopify +5,13 %, Charter Communications Registered (A) +2,94 %, Biogen +2,77 %, Diamondback Energy +2,65 %, Gilead Sciences +2,53 %

Flop-Werte: Palantir -7,76 %, Tesla -4,28 %, Advanced Micro Devices -3,39 %, MercadoLibre -3,16 %, Meta Platforms (A) -1,78 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.715,09 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: Humana +11,25 %, The Cigna Group +4,88 %, Centene +4,24 %, Elevance Health +4,05 %, Zebra Technologies (A) +3,96 %

Flop-Werte: Palantir -7,76 %, Las Vegas Sands -6,95 %, Jabil -6,21 %, Wynn Resorts -5,96 %, Tesla -4,28 %