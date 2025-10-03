Carl Zeiss Meditec Aktie steigt um +3,15 % - 03.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Carl Zeiss Meditec Aktie. Sie steigt um +3,15 % auf 45,18€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec in den letzten drei Monaten Verluste von -22,63 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Carl Zeiss Meditec auf -4,17 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,86 % 1 Monat +2,33 % 3 Monate -22,63 % 1 Jahr -34,89 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,06 Mrd.EUR wert.

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht nachgibt, verzeichnen andere deutsche Indizes sowie die US-Märkte überwiegend Gewinne.

Top- und Flop-Aktien am 03.10.2025 im TecDAX.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.