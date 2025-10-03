    StartseitevorwärtsAktienvorwärts3M AktievorwärtsNachrichten zu 3M

    3M erwägt Verkauf von Unternehmensteilen in Milliardenhöhe

    Für Sie zusammengefasst
    • 3M plant Verkauf von Geschäftsteilen im Wert von Milliarden.
    • Betroffen sind Bereiche mit geringem Wachstum im Industrie.
    • Entscheidung noch offen, Gespräche mit Goldman Sachs laufen.
    Kreise - 3M erwägt Verkauf von Unternehmensteilen in Milliardenhöhe
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Mischkonzern 3M erwägt Kreisen zufolge den Verkauf von Geschäftsteilen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar. Dabei gehe es um Bereiche des Industriegeschäfts mit geringem Wachstum, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Unternehmen habe das Thema zwar mit der US-Investmentbank Goldman Sachs besprochen, eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. So könnte sich 3M auch entscheiden, mit der bisherigen Struktur weiterzuarbeiten.

    Vertreter der beiden Unternehmen wollten sich der Agentur zufolge nicht zu dem Thema äußern. Der Aktienkurs von 3M drehte nach Bekanntwerden der Neuigkeiten leicht ins Plus./he/ck

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 3M Aktie

    Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 672,1 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 20:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 3M Aktie um +3,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 72,02 Mrd..

    3M zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.




