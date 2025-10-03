Devisen
Euro im US-Handel zuletzt kaum bewegt
- Euro bewegt sich kaum im US-Handel, stabil bei 1,1738
- Sprung auf 1,1759 Dollar, dann Rückgang festgestellt
- EZB-Referenzkurs bei 1,1734 Dollar, leicht gesenkt
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im US-Handel zuletzt kaum bewegt. Nach einem Sprung bis auf 1,1759 US-Dollar kurz nach dem Börsenstart an der Wall Street kam die Gemeinschaftswährung rasch wieder zurück und und hielt sich auf dem Niveau vom Vormittag im Frankfurter Handel. Zuletzt kostete sie 1,1738 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1734 (Donnerstag: 1,1754) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8522 (0,8507) Euro./ck/he
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief