Nike (B) - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Nike (B) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,02 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nike ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Adidas und Puma. Einzigartig durch Technologien wie Nike Air und prominente Werbekampagnen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Nike (B) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,67 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um +7,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nike (B) auf -12,81 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

Nike (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,57 % 1 Monat -0,12 % 3 Monate -1,67 % 1 Jahr -15,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Nike-Aktie, die aktuell unter Druck steht. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Kursentwicklung, insbesondere nach schwachen Ergebnissen in China und der Unsicherheit über zukünftiges Wachstum. Technische Analysen zeigen, dass die Aktie Schwierigkeiten hat, Widerstände zu überwinden, während einige positive Aspekte wie die bevorstehende WM und die Rückkehr zu Amazon diskutiert werden. Die allgemeine Stimmung bleibt jedoch skeptisch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,44 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die US-Börsen haben am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial mit dabei und sprang erstmals über 47.000 Punkte. Der Regierungsstillstand fand weiterhin kaum Beachtung, auch wenn deshalb der …

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht nachgibt, verzeichnen andere deutsche Indizes sowie die US-Märkte überwiegend Gewinne.

Nike (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.