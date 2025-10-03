Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Shopify
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 1
Performance 1M: +8,80 %
Palantir
Tagesperformance: -6,45 %
Platz 2
Performance 1M: +17,91 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 3
Performance 1M: +1,17 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 4
Performance 1M: +4,73 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 5
Performance 1M: -6,62 %
Biogen
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 6
Performance 1M: +10,85 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 7
Performance 1M: -5,52 %
Tesla
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 8
Performance 1M: +31,98 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 9
Performance 1M: -2,34 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 10
Performance 1M: -4,23 %
AstraZeneca
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 11
Performance 1M: +3,62 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 12
Performance 1M: +30,79 %
Ross Stores
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 13
Performance 1M: +3,14 %
