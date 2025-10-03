Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Humana
Tagesperformance: +10,41 %
Platz 1
Performance 1M: -17,50 %
Jabil
Tagesperformance: -6,80 %
Platz 2
Performance 1M: +6,36 %
Performance 1M: +6,36 %
Palantir
Tagesperformance: -6,46 %
Platz 3
Performance 1M: +17,91 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 4
Performance 1M: +6,19 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -6,26 %
Platz 5
Performance 1M: -3,43 %
Centene
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 6
Performance 1M: +23,92 %
The Cigna Group
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 7
Performance 1M: -1,95 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 8
Performance 1M: +21,10 %
Elevance Health
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 9
Performance 1M: +5,09 %
Iron Mountain
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 10
Performance 1M: +14,90 %
Philip Morris International
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 11
Performance 1M: -6,92 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 12
Performance 1M: -3,88 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 13
Performance 1M: +1,17 %
eBay
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 14
Performance 1M: -2,28 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 15
Performance 1M: -4,06 %
Baxter International
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 16
Performance 1M: -4,10 %
Thermo Fisher Scientific
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 17
Performance 1M: +7,19 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 18
Performance 1M: +4,73 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 19
Performance 1M: +5,57 %
Align Technology
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 20
Performance 1M: -5,89 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 21
Performance 1M: +18,60 %
Biogen
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 22
Performance 1M: +10,85 %
Franklin Resources
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 23
Performance 1M: -10,13 %
APA Corporation
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 24
Performance 1M: +0,29 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 25
Performance 1M: -0,12 %
The Hershey
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 26
Performance 1M: +1,50 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 27
Performance 1M: +10,81 %
Valero Energy
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 28
Performance 1M: +6,45 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 29
Performance 1M: +4,07 %
McKesson
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 30
Performance 1M: +9,42 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 31
Performance 1M: +0,42 %
Tesla
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 32
Performance 1M: +31,98 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 33
Performance 1M: -8,53 %
Hubbell
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 34
Performance 1M: -1,90 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 35
Performance 1M: +2,25 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 36
Performance 1M: -5,72 %
GE Vernova
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 37
Performance 1M: +4,43 %
Globe Life
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 38
Performance 1M: -0,83 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 39
Performance 1M: +30,79 %
Ross Stores
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 40
Performance 1M: +3,14 %
