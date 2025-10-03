Sartorius Vz. Aktie heute im Plus (228,20€) - 03.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Sie steigt um +3,28 % auf 228,20€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Sartorius Vz. Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,40 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +12,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,56 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,90 % 1 Monat +12,59 % 3 Monate -0,40 % 1 Jahr -8,06 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,56 Mrd.EUR wert.

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht nachgibt, verzeichnen andere deutsche Indizes sowie die US-Märkte überwiegend Gewinne.

Top- und Flop-Aktien am 03.10.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.