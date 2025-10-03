GoldHaven Resources beginnt erstes Diamantkernbohrprogramm in Brasilien zur Überprüfung vorrangiger Goldziele

Vancouver, BC – 3. Oktober 2025 – GoldHaven Resources Corp. (CSE: GOH | OTCQB: GHVNF | FWB: 4QS) („GoldHaven” oder das „Unternehmen”) freut sich, den Beginn seines ersten Diamantkernbohrprogramms auf seinem vielversprechenden Goldprojekt Copeçal bekannt zu geben, das sich im magmatischen Bogen von Juruena in Nord-Zentralbrasilien befindet.

Das bevorstehende Bohrprogramm wird zwei wichtige Ziele – Copeçal East und Copeçal West – überprüfen, die durch eine Kombination aus geochemischen Untersuchungen von Bodenproben und Proben aus Schneckenbohrungen, magnetischen, sehr niederfrequenten elektromagnetischen (VLF) Untersuchungen und IP-Untersuchungen (induzierte Polarisation) identifiziert wurden. Diese vorrangigen Ziele sind das Ergebnis systematischer und rigoroser Explorationsarbeiten, die auf einem völlig unerforschten Gelände (Greenfields Terrain) durchgeführt wurden.

Abbildung 1: Copeçal-Goldprojekt mit den prioritären Zielen (Ost und West) und dem VLF-EM-Messgebiet, der Hochwiderstandsanomalie (> 1800 Ohm*m – Ost), der Hochleitfähigkeitsanomalie (< 250 Ohm*m – West) im Zusammenhang mit den entsprechenden Oberflächen- und Saprolit-Au-Geochemie-Anomalien (> 100 ppb Au – Ost und > 50 ppb Au – West).

Das Projekt Copeçal verfügt über eine bemerkenswerte Explorationsgeschichte. Die weitere Region Juruena wurde von AngloGold Ashanti nach rigorosen internen Generierungsarbeiten erstmals als einer der aussichtsreichsten Greenfield-Gürtel Brasiliens identifiziert. Im Rahmen ihrer regionalen Zielerstellungsstrategie startete AngloGold ein umfangreiches Programm zur Entnahme von Flusssedimentproben, das mehrere Entwässerungsgebiete mit Goldanomalien hervorhob – darunter auch diejenigen, die das heutige Projekt Copeçal umgeben. Auf diese erste Erkundung folgten detailliertere geochemische und geophysikalische Bodenuntersuchungen, die die markanten östlichen und westlichen Zielzonen definierten, in denen GoldHaven jetzt mit Bohrungen begonnen hat.

Trotz der ersten vielversprechenden Aussichten des Projekts verließ AngloGold Ashanti Brasilien letztendlich aufgrund einer Kombination verschiedener Faktoren, darunter ein weltweiter Rückgang der Explorationsausgaben und eine strategische Neuausrichtung nach der Entdeckung der Lagerstätte Tropicana im australischen Bundesstaat Western Australia. Diese Verlagerung des Fokus führte damals zu einem Abzug von Ressourcen aus Brasilien.

Jon Hill, Country Manager von GoldHaven in Brasilien und ehemaliger Explorationsmanager von AngloGold Ashanti während der ersten Entdeckungsphase des Projekts, teilte seine Gedanken zur Bedeutung der bevorstehenden Bohrungen mit:

„Copeçal hat alle Merkmale einer vielversprechenden Greenfield-Gelegenheit. Als Teil des ursprünglichen Teams, das das Gebiet identifiziert hat, war ich immer davon überzeugt, dass dieses Projekt eine Überprüfung durch Bohrungen rechtfertigt. Es befindet sich in einem wenig erforschten, aber sehr ergiebigen Mineralgürtel, und dank der Grundlagenarbeit von AngloGold verfügen wir über robuste geochemische und geophysikalische Datensätze, die uns als Leitfaden dienen. Exploration ist selten eine Sache von Augenblicken – sie erfordert Zeit, Ausdauer, Überzeugung und natürlich auch ein bisschen Glück. Aber angesichts der Qualität der Ziele, die wir untersuchen, bin ich zuversichtlich, dass Copeçal das Potenzial hat, ein bedeutendes mineralisiertes System zu beherbergen. Ich freue mich darauf, mit GoldHaven die Prüfung für dieses Projekt zu übernehmen.“

Die strategische Lage von Copeçal positioniert es inmitten einer wachsenden Ansammlung bedeutender Goldentdeckungen und -entwicklungen in der Region. Projekte wie die mehrere Millionen Unzen umfassende Lagerstätte Tocantinzinho von G Mining befinden sich derzeit in der Entwicklungsphase, während Junior-Explorationsunternehmen wie Altamira Gold, Cabral Gold, Keystone Mining und Jangada Mines mit Unterstützung durch weit verbreitete Mineralisierungen und eine sich verbessernde Infrastruktur große Fortschritte in Richtung potenzieller Entwicklungsentscheidungen machen.

Abbildung 2: Lage des Goldprojekts Copeçal innerhalb der Goldprovinz Alta Floresta mit Standorten von Wettbewerbern. Quelle: www.jangadamines.com

„Wir sind begeistert, dass in Copeçal die Bohrungen im Gange sind und wir unser erstes Diamantkernbohrprogramm in Brasilien starten“, erklärte Rob Birmingham, CEO von GoldHaven. „Dies ist ein entscheidender Moment für GoldHaven, da wir von der Zieldefinition zur eigentlichen Entdeckungsarbeit übergehen. Unser Team hat hervorragende Arbeit geleistet und eine solide geochemische und geophysikalische Grundlage geschaffen. Jetzt befinden wir uns in der spannenden Phase, diese Ziele zu überprüfen. Angesichts des Ausmaßes der von uns definierten Anomalien und der nachgewiesenen Höffigkeit des magmatischen Bogens von Juruena sind wir der Ansicht, dass Copeçal das Potenzial für eine bedeutende Goldentdeckung hat. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre über die Ergebnisse dieses mit Spannung erwarteten Programms auf dem Laufenden zu halten.“

Über das Goldprojekt Copeçal: Ein kurzer Überblick

Das Goldprojekt Copeçal ist strategisch in der Goldprovinz Alta Floresta gelegen, einer historisch produktiven Region, die seit den späten 1970er Jahren wesentliche Goldentdeckungen hervorgebracht hat. Die Konzessionen von GoldHaven erstrecken sich über insgesamt 3.681 Hektar in einem geologisch günstigen Umfeld innerhalb der Goldprovinz Juruena in Brasilien.

Die Goldprovinz Juruena, auch bekannt als Juruena Magmatic Arc, ist ein gebirgsbildender Gürtel, der hoch aussichtsreich für mesothermale Scherungs- und Intrusions-verbundene Goldvorkommen ist, wie etwa die Lagerstätte Tocantinzinho von G-Mining. Ferner beherbergt die Region vor Kurzem identifizierte porphyrartige Lagerstätten (z. B. Serabi, Jaca) sowie epithermalartige Lagerstätten (z. B. X1, Aura). Das Vorkommen mehrerer Lagerstättenarten – zusammen mit der Bestätigung großflächiger Goldvorkommen in der brasilianischen Provinz Juruena – unterstreicht das bedeutende Potenzial des Goldprojekts Copeçal.

Kürzlich erfolgte Explorationsprogramme, einschließlich geochemischer Bodenprobenahmen, drohnengestützter Magnetometrie-Untersuchungen und historischer Bohrdaten, deuten das Vorliegen mehrerer goldhaltiger Strukturen an. Beachtenswert ist, dass AngloGold Ashanti zuvor von 2010 bis 2016 eine systematische Exploration auf dem Konzessionsgebiet geleitet hat, darunter Schnecken- und Kernluftbohrungen, geophysikalische Untersuchungen und Gesteins-Geochemie, wobei mehrere Zonen mit anomaler Goldmineralisierung identifiziert wurden.

Das Goldprojekt Copeçal profitiert von umfangreichen historischen Arbeiten, da die Exploration von AngloGold Ashanti Gold- und Arsen-Anomalien bestätigt, die ein Anzeichen für ein bedeutendes Mineralisierungspotential sind. Bodenprobenahme-Raster und nachverfolgende Schneckenbohrungen in Schlüsselgebieten offenbarten beständige Goldwerte über breite Zonen hinweg, was das Vorliegen eines beträchtlichen mineralisierten Systems weitergehend unterstützt.

Abbildung 3: Lage des Goldprojekts Copeçal innerhalb des produktiven Juruena-Goldgürtels

Über GoldHaven Resources Corp.

GoldHaven Resources Corp. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Akquisition und Exploration aussichtsreicher Landpakete in Nord- und Südamerika befasst. Die Projekte des Unternehmens beinhalten (i) das Vorzeigeprojekt Magno, eine große polymetallische Liegenschaft neben dem historischen Bergbaubezirk Cassiar in British Columbia, (ii) das Projekt Three Guardsman, das bedeutendes Potenzial für Kupfer- und Gold-Skarn-Mineralisierung verspricht, (iii) das Goldprojekt Copeçal, ein bohrbereites Goldprojekt in Mato Grosso, Brasilien, mit 6 Kilometern Streichenlänge von anomalem Gold in Bodenproben, und (iv) drei Projekte zu kritischen Mineralen mit extensiven Konzessionspaketen über insgesamt 123.900 Hektar: die Projekte Bahia South, Bahia North und Igautu in Brasilien.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die in diesem Dokument offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill, B.Sc. Hons, FAusIMM, einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 und Country Manager von GoldHaven, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

Rob Birmingham, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rob Birmingham, CEO

www.GoldHavenresources.com

bsmith@goldhavenresources.com

Direktwahl Büro: (604) 629-8254

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“ oder „geht nicht davon aus“ oder „glaubt“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“ oder „werden“ erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen und das Konzessionsgebiet. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; die Branchenbedingungen, einschließlich staatlicher Vorschriften und Umweltauflagen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von Aufsichtsbehörden einzuholen; die Volatilität der Aktienmärkte; der Wettbewerb um unter anderem qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, verarbeitungs- und transportbezogene Probleme; Änderungen der Steuergesetze und Förderprogramme; das Ausbleiben der erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen; sowie weitere Faktoren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören: (i) ungünstige Marktbedingungen und (ii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist für die Unternehmensleitung unmöglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen. Ebenso wenig kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, beurteilen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

