US-Börsen uneinheitlich - Anhaltender Shutdown verunsichert

Monatsbericht September2025

Käufe:

Avista (Grund: zurückgekommener Versorger; Aristokrat; 5,3% , ab Dezember)

Kraft Heinz (3. Tranche -verdoppelt; Grund es wird eine Aufspaltung diskutiert (wohl 2. HJ 2026), dazu gab es einen Kurshüpfer, nun zurückgekommen, Bei Aufspaltung erwarte ich Kurse über dem Hüpfer und könnte mit kleinem Gewinn aussteigen; bis dahin Dividende)

Fortitude Gold (nur ganz leicht aufgestockt in der Zeitspanne zwischen dem Goldausbruch und dem Anstieg; leider zu wenig gekauft)

Exxaro Recources (Südafrika Kohlemine, diversifiziert gerade mit Windenergie und Mangan- Mine, Zwischendividende ca. 4 % im Oktober, KGV ca. 5-6)

Neometalls (Nachkauf zum verbilligen)

Petrobras (Rückkauf deutlich unter dem alten Kurs)

Amadeus Fire (Rückkauf deutlich unter dem alten Kurs; meine Erwartung ist hier die Einstellungsoffensive im Bereich Rüstung und Infrastuktur; die Reduzierungen im PKW Bereich sollten hoffentlich schon durch sein; dabei kann die schon gekürzte Dividende auch noch einmal fallen)

Steyr Motors AG (Rüstung 60 %, nach Rückgang nach dem Ausbruch, gute Marge, junge und kleine Dividende; schönes KGV; mal für kurz)

Continental AG (Grund: Abspaltung von Aumovio, Dividende soll prozentual danach angehoben werden; Handel auf Gewinn bei Abspaltung)

London Stock Exchange (wenig Dividende, dafür mehrere Einnahmequellen, gut zurückgekommen)

Gerresheimer (Bernecker hat zu häufig recht; Ziel ca. 55€ ; 3. Boden; ein Handel mit Chance auf Übernahme)

APPLE HOSPITALITY REIT (2. Kauf leicht über altem Kurs)

Scandinavian Tobacco (verdoppelt, da die Dividende lockt und gedeckt zu sein scheint)

Terumo (Rückkauf zum günstigeren Kurs)

Porsche Holding (würde evtl. dann später die Verluste da realisieren)

Verkäufe:

Novo Nordisk (war ein Handel; leider recht spät verkauft; nun guten Einstiegspreis für den Rest; Wiedereinstieg ggf. tiefer)

Focus Minerals

Aumovio (Erwarte den Verkauf vieler Fonds und ETF´s)

Continental (Handel geschlossen ; Gewinn mitgenommen)

Gerresheimer bis auf Gewinnrest





Am Monatseinkommen beteiligten sich

Pan American Silver, CAPITAL STHWEST CORP, Equinor, Enbridge (2 Depots), Pfizer, PACIFIC TEXTILES HOLDINGS, Wheaton Precisios Metals, AGNC Investment, Vale, Viatris, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Agnico Eagle, BP, Livechat Software /Text, Midcap Financial Investment, Northern Star Resources, Kraft Heinz, Newmont Corporation (2 Depots), MPC Container Ships, Fortitude Gold, Imperial Brands, Pepsi,

Sowie die Reste von

Aflac, 3M, Unilever, Avista, SL Green (Reit), ALPHABET INC, Consolidated Edison, Barrick Mining , Stanley Black& Decker, Fresnillo, Eni, T ROWE PRICE GROUP,

Was noch geschah:

...but remember to come back in September

Equinor wurde erst am 01.09 gut geschrieben, ENI kommt in 9, Umicore: "Nach der Hauptversammlung 2025 wurde die Praxis der Dividendenzahlung einer Zwischendividende eingestellt." (Quelle: IR Umicore)

Gerresheimer ( Ins fallende Messer gegriffen, erwarte Aufstockung der aktivistischen Investoren, danach ist die Chance auf Übernahme größer; und mit viel Glück am gleichen Tag verkauft ;30 Gerresheimer als Gewinnrest behalten)

Fortitude Gold hat Boden gutgemacht.

Ich habe mir Gedanken über Gold, Silber und Edelmetall-Streamer gemacht und nach Lars Erichsen den Verkauf verschoben. (Mal Gewinne laufen lassen, auch wenn es schwer fällt)

Derzeit erwäge ich den Kauf von Chemiewerten.





Dividendenerhöhung bei

Terumo von 13 auf 15 JYP

Nippon Sanso von ,27 auf ,29

Philip Morris International 1,35 auf 1,47 $ mal 4

Verizon Communications von 0,6775 (4) auf 0,69 $( 4)





Der kumulative Jahresertrag liegt 6,17 % und damit erneut wie im Februar

Die Bargeld Quote bei rund 7,5%

Die Dividende liegt nun recht ordentlich, wobei die Senkung von MPC Container Ships und der Wegfall von BIRCHCLIFF ENERGY nicht aufgefangen werden konnten. Die herausragenden Zahlen des Vorjahres wurden um 14 % unterboten.



