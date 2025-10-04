Wirtschaft
Eventim spricht sich für Kultur-Sozialtickets aus
Foto: Sitze in einem Zuschauersaal (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende von CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, hat sich für Sozialtickets für Kulturveranstaltungen starkgemacht.
"Wenn es einen Weg für Veranstalter gäbe, Sozialtickets nachhaltig zu finanzieren, und sie sich dafür entschieden, dann würde ich das nachdrücklich unterstützen", sagte Schulenberg den Funke-Zeitungen. Popkultur dürfe nicht nur für einkommensstarke Schichten erschwinglich sein, sagte Schulenberg. "Wenn Tickets bei 70 Euro anfangen, ist das für viele Käufer eine echte Investition."
"Wenn es einen Weg für Veranstalter gäbe, Sozialtickets nachhaltig zu finanzieren, und sie sich dafür entschieden, dann würde ich das nachdrücklich unterstützen", sagte Schulenberg den Funke-Zeitungen. Popkultur dürfe nicht nur für einkommensstarke Schichten erschwinglich sein, sagte Schulenberg. "Wenn Tickets bei 70 Euro anfangen, ist das für viele Käufer eine echte Investition."
Anzeige
Präsentiert von
Andererseits habe aber auch Kultur ihren Wert, es gebe Erwartungen an die Qualität der Shows und die Nachfrage spiele bei der Preisbildung eine Rolle. "Sehr viele Menschen bestreiten dadurch ihren Lebensunterhalt. Ausgerechnet von den Künstlern zu erwarten, sich unter Wert zu verkaufen, halte ich für unangemessen", sagte Schulenberg.
Nach der Pandemie seien die Personal- und Produktionskosten um 45 Prozent und mehr gestiegen. Mitarbeiter, die während der Pandemie die Veranstaltungsbranche verlassen hätten, seien schwer zurückzugewinnen, sagte der Eventim-CEO. Dass die Produktionskosten weiter in dieser Größenordnung steigen, glaubt Schulenberg aber nicht, wies zugleich aber darauf hin: "Entscheidend für den Ticketpreis bleibt jedoch auch die Gagenforderung des Künstlers."
Die Wirtschaftskrise spüre der Ticketing-Anbieter nicht. "Konzerte sind für viele ein Weg, dem Alltag zu entfliehen. In Krisenzeiten sehen wir sogar einen Anstieg der Nachfrage", sagte Schulenberg. CTS Eventim liege heute klar über dem Niveau von 2019 und verzeichne deutliche Zuwachsraten.
Nach der Pandemie seien die Personal- und Produktionskosten um 45 Prozent und mehr gestiegen. Mitarbeiter, die während der Pandemie die Veranstaltungsbranche verlassen hätten, seien schwer zurückzugewinnen, sagte der Eventim-CEO. Dass die Produktionskosten weiter in dieser Größenordnung steigen, glaubt Schulenberg aber nicht, wies zugleich aber darauf hin: "Entscheidend für den Ticketpreis bleibt jedoch auch die Gagenforderung des Künstlers."
Die Wirtschaftskrise spüre der Ticketing-Anbieter nicht. "Konzerte sind für viele ein Weg, dem Alltag zu entfliehen. In Krisenzeiten sehen wir sogar einen Anstieg der Nachfrage", sagte Schulenberg. CTS Eventim liege heute klar über dem Niveau von 2019 und verzeichne deutliche Zuwachsraten.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
metamatzl schrieb 22.08.25, 11:58
mitdiskutieren »
Der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg hat gestern Aktien im Wert von EUR 4.917.000 gekauft.
aaspere schrieb 18.08.25, 17:45
mitdiskutieren »
Moin matjung.
Du gierst ja richtig nach einer Unterhaltung. Das ist o.k. Schließlich ist ein Forum nur dann interessant, wenn sich User auch beteiligen.
Also, aus meiner Sicht bist Du viel zu spät eingestiegen. Ich rechne in diesem Jahr nicht mehr mit deutlichen Kursgewinnen. Und da Du, nach Deinen Worten "rein spekulativ" investiert bist, werden Deine Erwartungen wohl eher nicht erfüllt. Spekulation bedeutet ja "schnell rein und schnell wieder raus".
Für mich ist dauerhafte Ertragsstabilität wichtig, und da hoffe ich, nicht enttäuscht zu werden.
Falvon schrieb 07.06.25, 04:03
Ich fürchte du hast nicht ganz verstanden. Was du sagst ist zwar richtig, aber es hat auch niemand etwas anderes behauptet. Vllt verwechselst du Rendite mit Bewertung.mitdiskutieren »
Du hast in dem Kommentar zuvor behauptet, dass deine persönliche Rendite ausschlaggebend für die Bewertung sei. Bei einer fundamentalen Bewertung spielt das aber keine Rolle. Es macht doch keinen Sinn zu sagen: “Das Unternehmen ist X wert, weil ich irgendwann mal zu Kurs X gekauft habe.”
Außerdem hast du suggeriert, dass es einen Unterschied bzgl. Bewertung zwischen dem Kursverlauf und deiner persönlicher Rendite gäbe. Du hast @easymueller kritisiert, dass er nur den Kursverlauf sehe. Du auf der anderen Seite würdest deine Rendite vom durchschn. Einstiegspreis betrachten. Jedoch habe ich versucht dir klarzumachen, dass, anders als von dir suggeriert, dazwischen kein echter Unterschied besteht.
Was passiert wenn der Kursverlauf gut ist? Richtig, deine Rendite ist auch gut!
Du hast in dem Kommentar zuvor behauptet, dass deine persönliche Rendite ausschlaggebend für die Bewertung sei. Bei einer fundamentalen Bewertung spielt das aber keine Rolle. Es macht doch keinen Sinn zu sagen: “Das Unternehmen ist X wert, weil ich irgendwann mal zu Kurs X gekauft habe.”
Außerdem hast du suggeriert, dass es einen Unterschied bzgl. Bewertung zwischen dem Kursverlauf und deiner persönlicher Rendite gäbe. Du hast @easymueller kritisiert, dass er nur den Kursverlauf sehe. Du auf der anderen Seite würdest deine Rendite vom durchschn. Einstiegspreis betrachten. Jedoch habe ich versucht dir klarzumachen, dass, anders als von dir suggeriert, dazwischen kein echter Unterschied besteht.
Was passiert wenn der Kursverlauf gut ist? Richtig, deine Rendite ist auch gut!
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte