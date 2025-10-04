Aktie kaufen oder verkaufen
Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Thomas Banneyer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 27,22€ EUR. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,02 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|27,00€
|+10,11 %
|-
|JEFFERIES
|23,00€
|-6,20 %
|02.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|27,00€
|+10,11 %
|08.09.2025
|UBS
|29,00€
|+18,27 %
|08.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|+14,19 %
|12.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|+14,19 %
|15.09.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+22,35 %
|15.09.2025
|JEFFERIES
|23,00€
|-6,20 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+22,35 %
|24.09.2025
-1,33 %
+5,31 %
+3,86 %
+5,08 %
+57,39 %
+140,48 %
+122,31 %
+83,34 %
+390,69 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte