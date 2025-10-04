Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Gerresheimer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 48,88€ EUR. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,03 %.