    Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Gerresheimer Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 48,88 EUR. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,03 %.

    Analysten und Kursziele für die Gerresheimer Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Barclays Capital - - -
    Analyst 65,00 +71,59 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 49,00 +29,36 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 49,00 +29,36 % -
    JPMORGAN 99,00 +161,35 % 23.09.2025
    DZ BANK - - 24.09.2025
    BARCLAYS 64,00 +68,95 % 24.09.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 65,00 +71,59 % 25.09.2025

    Gerresheimer

    +3,16 %
    +4,48 %
    -15,10 %
    -24,08 %
    -52,47 %
    -26,31 %
    -61,76 %
    -43,48 %
    -13,91 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
