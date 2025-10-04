Aktie kaufen oder verkaufen
Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Gerresheimer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 48,88€ EUR. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,03 %.
Analysten und Kursziele für die Gerresheimer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|Analyst
|65,00€
|+71,59 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00€
|+29,36 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00€
|+29,36 %
|-
|JPMORGAN
|99,00€
|+161,35 %
|23.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|24.09.2025
|BARCLAYS
|64,00€
|+68,95 %
|24.09.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|65,00€
|+71,59 %
|25.09.2025
+3,16 %
+4,48 %
-15,10 %
-24,08 %
-52,47 %
-26,31 %
-61,76 %
-43,48 %
-13,91 %
