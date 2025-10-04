Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 16,13€ EUR. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,20 %.