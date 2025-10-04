    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola

    Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 16,13 EUR. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,20 %.

    Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 14,00 -13,39 % -
    GOLDMAN SACHS 18,00 +11,35 % 03.09.2025
    RBC 16,00 -1,02 % 04.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 16,00 -1,02 % 05.09.2025
    RBC 16,00 -1,02 % 11.09.2025
    RBC 16,00 -1,02 % 11.09.2025
    JPMORGAN 14,00 -13,39 % 11.09.2025
    JEFFERIES 17,00 +5,17 % 11.09.2025
    UBS 17,00 +5,17 % 11.09.2025
    JPMORGAN 14,00 -13,39 % 24.09.2025
    UBS 17,00 +5,17 % 24.09.2025
    GOLDMAN SACHS 19,00 +17,54 % 25.09.2025
    RBC 17,00 +5,17 % 26.09.2025
    JEFFERIES 17,00 +5,17 % 26.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 14,00 -13,39 % 29.09.2025

    Iberdrola

    +0,94 %
    +1,07 %
    +1,01 %
    -0,99 %
    +17,93 %
    +69,23 %
    +55,69 %
    +244,74 %
    +1.009,47 %
    ISIN:ES0144580Y14WKN:A0M46B

