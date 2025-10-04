Aktie kaufen oder verkaufen
Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 16,13€ EUR. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,20 %.
Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00€
|-13,39 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|18,00€
|+11,35 %
|03.09.2025
|RBC
|16,00€
|-1,02 %
|04.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|16,00€
|-1,02 %
|05.09.2025
|RBC
|16,00€
|-1,02 %
|11.09.2025
|RBC
|16,00€
|-1,02 %
|11.09.2025
|JPMORGAN
|14,00€
|-13,39 %
|11.09.2025
|JEFFERIES
|17,00€
|+5,17 %
|11.09.2025
|UBS
|17,00€
|+5,17 %
|11.09.2025
|JPMORGAN
|14,00€
|-13,39 %
|24.09.2025
|UBS
|17,00€
|+5,17 %
|24.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|19,00€
|+17,54 %
|25.09.2025
|RBC
|17,00€
|+5,17 %
|26.09.2025
|JEFFERIES
|17,00€
|+5,17 %
|26.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00€
|-13,39 %
|29.09.2025
+0,94 %
+1,07 %
+1,01 %
-0,99 %
+17,93 %
+69,23 %
+55,69 %
+244,74 %
+1.009,47 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
