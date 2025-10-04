    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    SMA Solar Technology Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SMA Solar Technology Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu halten.

    Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar Technology Aktie beträgt 10,13 EUR. Die SMA Solar Technology Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -56,91 %.

    Analysten und Kursziele für die SMA Solar Technology Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst 16,00 -31,91 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 17,00 -27,66 % -
    JEFFERIES 16,00 -31,91 % 01.09.2025
    DZ BANK - - 02.09.2025
    JEFFERIES 16,00 -31,91 % 03.09.2025
    JEFFERIES 16,00 -31,91 % 09.09.2025

    SMA Solar Technology

    +2,62 %
    +10,06 %
    +44,62 %
    -4,81 %
    +29,32 %
    -51,00 %
    -40,09 %
    -39,84 %
    -55,66 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
