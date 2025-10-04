Aktie kaufen oder verkaufen
SMA Solar Technology Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SMA Solar Technology Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar Technology Aktie beträgt 10,13€ EUR. Die SMA Solar Technology Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -56,91 %.
Analysten und Kursziele für die SMA Solar Technology Aktie
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00€
|-27,66 %
|-
|JEFFERIES
|16,00€
|-31,91 %
|01.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|02.09.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|-31,91 %
|03.09.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|-31,91 %
|09.09.2025
