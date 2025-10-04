    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle

    Aktie kaufen oder verkaufen

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 80,33 EUR. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,00 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nestlé SA!
    Short
    78,93€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    68,77€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 13,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 80,00 +0,58 % -
    JPMorgan 85,00 +6,86 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 81,00 +1,84 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 79,00 -0,68 % 01.09.2025
    RBC 80,00 +0,58 % 01.09.2025
    JEFFERIES 77,00 -3,19 % 01.09.2025
    JPMORGAN 85,00 +6,86 % 01.09.2025
    UBS 80,00 +0,58 % 01.09.2025
    BAADER BANK 80,00 +0,58 % 02.09.2025
    JEFFERIES 77,00 -3,19 % 03.09.2025
    RBC 80,00 +0,58 % 16.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 79,00 -0,68 % 29.09.2025
    JPMORGAN 85,00 +6,86 % 29.09.2025
    JEFFERIES 77,00 -3,19 % 30.09.2025
    UBS 80,00 +0,58 % 30.09.2025

    Nestle

    -0,39 %
    +5,02 %
    -0,79 %
    -5,87 %
    -10,97 %
    -26,67 %
    -22,05 %
    +17,06 %
    +5.462,24 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 15 Analysten die Nestle Aktie eingestuft.