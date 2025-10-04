Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 80,33€ EUR. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,00 %.