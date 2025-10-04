Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 80,33€ EUR. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,00 %.
Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|80,00€
|+0,58 %
|-
|JPMorgan
|85,00€
|+6,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|81,00€
|+1,84 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-0,68 %
|01.09.2025
|RBC
|80,00€
|+0,58 %
|01.09.2025
|JEFFERIES
|77,00€
|-3,19 %
|01.09.2025
|JPMORGAN
|85,00€
|+6,86 %
|01.09.2025
|UBS
|80,00€
|+0,58 %
|01.09.2025
|BAADER BANK
|80,00€
|+0,58 %
|02.09.2025
|JEFFERIES
|77,00€
|-3,19 %
|03.09.2025
|RBC
|80,00€
|+0,58 %
|16.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-0,68 %
|29.09.2025
|JPMORGAN
|85,00€
|+6,86 %
|29.09.2025
|JEFFERIES
|77,00€
|-3,19 %
|30.09.2025
|UBS
|80,00€
|+0,58 %
|30.09.2025
-0,39 %
+5,02 %
-0,79 %
-5,87 %
-10,97 %
-26,67 %
-22,05 %
+17,06 %
+5.462,24 %
