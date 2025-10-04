Aktie kaufen oder verkaufen
Öl (Brent) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto:
Aktuelle Analystenmeinungen zur Öl (Brent) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Öl (Brent) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Öl (Brent) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Öl (Brent) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Öl (Brent) Aktie beträgt 640,40€ EUR. Die Öl (Brent) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +894,49 %.
Analysten und Kursziele für die Öl (Brent) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|17,00€
|-73,60 %
|-
|Analyst
|70,00€
|+8,70 %
|-
|Berenberg Bank
|57,00€
|-11,48 %
|-
|JPMorgan
|58,00€
|-9,93 %
|-
|UBS
|3,00 Tsd.€
|+4.558,75 %
|-
+0,16 %
-6,06 %
-6,30 %
-5,88 %
-13,58 %
-24,27 %
+65,20 %
+0,82 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen