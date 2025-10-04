    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Aktie kaufen oder verkaufen

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl (Brent) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Öl (Brent) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto:

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Öl (Brent) Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Öl (Brent) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Öl (Brent) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Öl (Brent) Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Öl (Brent) Aktie beträgt 640,40 EUR. Die Öl (Brent) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +894,49 %.

    Analysten und Kursziele für die Öl (Brent) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 17,00 -73,60 % -
    Analyst 70,00 +8,70 % -
    Berenberg Bank 57,00 -11,48 % -
    JPMorgan 58,00 -9,93 % -
    UBS 3,00 Tsd. +4.558,75 % -

    Öl (Brent)

    +0,16 %
    -6,06 %
    -6,30 %
    -5,88 %
    -13,58 %
    -24,27 %
    +65,20 %
    +0,82 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,61$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Öl (Brent) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 5 Analysten die Öl (Brent) Aktie eingestuft.