Advanced Blockchain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Advanced Blockchain Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Advanced Blockchain Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Advanced Blockchain Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Advanced Blockchain Aktie beträgt 0,80€ EUR. Die Advanced Blockchain Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -73,33 %.