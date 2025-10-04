Aktie kaufen oder verkaufen
Advanced Blockchain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Advanced Blockchain Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Advanced Blockchain Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Advanced Blockchain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Advanced Blockchain Aktie beträgt 0,80€ EUR. Die Advanced Blockchain Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -73,33 %.
Analysten und Kursziele für die Advanced Blockchain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Matthias Greiffenberger
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|GBC
|4,00€
|+33,33 %
|-
-1,32 %
+0,99 %
+10,83 %
+33,48 %
-18,35 %
+1,99 %
-36,04 %
+30,43 %
