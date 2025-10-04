    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer

    Aktie kaufen oder verkaufen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Stroeer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 60,64 EUR. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +62,58 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ströer Out of Home Media!
    Short
    39,94€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 13,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    33,71€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 10,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 55,00 +47,45 % -
    JPMorgan 56,00 +50,13 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 72,00 +93,03 % -
    UBS 67,00 +79,62 % 01.09.2025
    JPMORGAN 56,00 +50,13 % 08.09.2025
    UBS 67,00 +79,62 % 08.09.2025
    WARBURG RESEARCH 73,00 +95,71 % 08.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 60,00 +60,86 % 10.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 60,00 +60,86 % 18.09.2025
    BARCLAYS 43,00 +15,28 % 19.09.2025
    JPMORGAN 56,00 +50,13 % 19.09.2025
    WARBURG RESEARCH 73,00 +95,71 % 19.09.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 56,00 +50,13 % 22.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 55,00 +47,45 % 23.09.2025

    Stroeer

    -0,67 %
    +0,27 %
    -7,13 %
    -27,44 %
    -33,90 %
    -3,56 %
    -44,84 %
    -28,45 %
    +77,62 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 14 Analysten die Stroeer Aktie eingestuft.