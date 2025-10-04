Aktie kaufen oder verkaufen
Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Oliver Berg - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Stroeer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 60,64€ EUR. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +62,58 %.
Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|55,00€
|+47,45 %
|-
|JPMorgan
|56,00€
|+50,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|72,00€
|+93,03 %
|-
|UBS
|67,00€
|+79,62 %
|01.09.2025
|JPMORGAN
|56,00€
|+50,13 %
|08.09.2025
|UBS
|67,00€
|+79,62 %
|08.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|73,00€
|+95,71 %
|08.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00€
|+60,86 %
|10.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00€
|+60,86 %
|18.09.2025
|BARCLAYS
|43,00€
|+15,28 %
|19.09.2025
|JPMORGAN
|56,00€
|+50,13 %
|19.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|73,00€
|+95,71 %
|19.09.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|56,00€
|+50,13 %
|22.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00€
|+47,45 %
|23.09.2025
-0,67 %
+0,27 %
-7,13 %
-27,44 %
-33,90 %
-3,56 %
-44,84 %
-28,45 %
+77,62 %
