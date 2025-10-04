Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Stroeer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 60,64€ EUR. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +62,58 %.