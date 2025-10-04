Aktie kaufen oder verkaufen
adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 160,50€ EUR. Die adidas Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,38 %.
Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Warburg Research
|-
|-
|-
|Analyst
|220,00€
|+17,36 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|-
|-
|01.09.2025
|JEFFERIES
|220,00€
|+17,36 %
|02.09.2025
|JPMORGAN
|236,00€
|+25,90 %
|03.09.2025
|RBC
|260,00€
|+38,70 %
|03.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.09.2025
|RBC
|260,00€
|+38,70 %
|18.09.2025
|JEFFERIES
|220,00€
|+17,36 %
|26.09.2025
|UBS
|274,00€
|+46,17 %
|29.09.2025
|JPMORGAN
|236,00€
|+25,90 %
|30.09.2025
+0,40 %
+3,88 %
+11,30 %
-9,72 %
-20,31 %
+58,34 %
-32,59 %
+158,40 %
+1.900,11 %
