    adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 160,50 EUR. Die adidas Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,38 %.

    Analysten und Kursziele für die adidas Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan - - -
    Warburg Research - - -
    Analyst 220,00 +17,36 % -
    WARBURG RESEARCH - - 01.09.2025
    JEFFERIES 220,00 +17,36 % 02.09.2025
    JPMORGAN 236,00 +25,90 % 03.09.2025
    RBC 260,00 +38,70 % 03.09.2025
    DZ BANK - - 16.09.2025
    RBC 260,00 +38,70 % 18.09.2025
    JEFFERIES 220,00 +17,36 % 26.09.2025
    UBS 274,00 +46,17 % 29.09.2025
    JPMORGAN 236,00 +25,90 % 30.09.2025

    adidas

    +0,40 %
    +3,88 %
    +11,30 %
    -9,72 %
    -20,31 %
    +58,34 %
    -32,59 %
    +158,40 %
    +1.900,11 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

