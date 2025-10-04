adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 160,50€ EUR. Die adidas Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,38 %.