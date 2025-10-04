    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group

    International Consolidated Airlines Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Iberia - Iberia

    Aktuelle Analystenmeinungen zur International Consolidated Airlines Group Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die International Consolidated Airlines Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die International Consolidated Airlines Group Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die International Consolidated Airlines Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die International Consolidated Airlines Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der International Consolidated Airlines Group Aktie beträgt 3,00 EUR. Die International Consolidated Airlines Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -32,19 %.

    Analysten und Kursziele für die International Consolidated Airlines Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 3,00 -32,19 % 08.09.2025
    BARCLAYS 3,00 -32,19 % 11.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 4,00 -9,58 % 12.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 4,00 -9,58 % 15.09.2025
    JPMORGAN - - 25.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 4,00 -9,58 % 29.09.2025

    International Consolidated Airlines Group

    +0,20 %
    +1,00 %
    +0,75 %
    +11,10 %
    +98,39 %
    +321,03 %
    +328,54 %
    -17,12 %
    +92,43 %
    ISIN:ES0177542018WKN:A1H6AJ



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
