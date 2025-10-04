Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 10,57€ EUR. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,95 %.