Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 10,57€ EUR. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,95 %.
Analysten und Kursziele für die Rolls-Royce Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|12,00€
|-12,54 %
|01.09.2025
|UBS
|13,00€
|-5,25 %
|03.09.2025
|JEFFERIES
|12,00€
|-12,54 %
|08.09.2025
|JEFFERIES
|12,00€
|-12,54 %
|09.09.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|16.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|12,00€
|-12,54 %
|19.09.2025
|UBS
|13,00€
|-5,25 %
|29.09.2025
0,00 %
+0,44 %
+10,10 %
+23,12 %
+120,83 %
+1.617,50 %
+2.911,56 %
+308,52 %
+451,45 %
