NORMA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: NORMA Group
Aktuelle Analystenmeinungen zur NORMA Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NORMA Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NORMA Group Aktie beträgt 19,86€ EUR. Die NORMA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,64 %.
Analysten und Kursziele für die NORMA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|21,00€
|+38,16 %
|-
|BAADER BANK
|22,00€
|+44,74 %
|19.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|24,00€
|+57,89 %
|19.09.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|27,00€
|+77,63 %
|22.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|24,00€
|+57,89 %
|23.09.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|21,00€
|+38,16 %
|24.09.2025
+0,13 %
+2,28 %
-1,16 %
+8,37 %
+6,11 %
+10,56 %
-45,93 %
-66,05 %
-27,62 %
