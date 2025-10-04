    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    NORMA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: NORMA Group

    Aktuelle Analystenmeinungen zur NORMA Group Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NORMA Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der NORMA Group Aktie beträgt 19,86 EUR. Die NORMA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,64 %.

    Analysten und Kursziele für die NORMA Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 21,00 +38,16 % -
    BAADER BANK 22,00 +44,74 % 19.09.2025
    WARBURG RESEARCH 24,00 +57,89 % 19.09.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 27,00 +77,63 % 22.09.2025
    DZ BANK - - 23.09.2025
    WARBURG RESEARCH 24,00 +57,89 % 23.09.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 21,00 +38,16 % 24.09.2025

    NORMA Group

    +0,13 %
    +2,28 %
    -1,16 %
    +8,37 %
    +6,11 %
    +10,56 %
    -45,93 %
    -66,05 %
    -27,62 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
