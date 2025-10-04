Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Swiss Re Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 149,44€ EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,17 %.