Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Swiss Re Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 149,44€ EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,17 %.
Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|160,00€
|+1,52 %
|-
|BARCLAYS
|123,00€
|-21,95 %
|03.09.2025
|BERENBERG
|161,00€
|+2,16 %
|03.09.2025
|BERENBERG
|161,00€
|+2,16 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|170,00€
|+7,87 %
|09.09.2025
|JEFFERIES
|99,00€
|-37,18 %
|11.09.2025
|BERENBERG
|161,00€
|+2,16 %
|11.09.2025
|UBS
|150,00€
|-4,82 %
|11.09.2025
|JPMORGAN
|160,00€
|+1,52 %
|23.09.2025
0,00 %
+1,11 %
+4,60 %
+6,76 %
+29,85 %
+109,46 %
+146,91 %
+100,69 %
+240,39 %
