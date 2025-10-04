easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die easyJet Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 5,33€ EUR. Die easyJet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,60 %.