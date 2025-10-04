    StartseitevorwärtsAktienvorwärtseasyJet AktievorwärtsNachrichten zu easyJet

    easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die easyJet Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 5,33 EUR. Die easyJet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,60 %.

    Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 7,00 +29,15 % 08.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 5,00 -7,75 % 12.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 5,00 -7,75 % 15.09.2025
    JPMORGAN 5,00 -7,75 % 15.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 5,00 -7,75 % 18.09.2025
    JPMORGAN 5,00 -7,75 % 24.09.2025

    easyJet

    +0,97 %
    +2,09 %
    -2,83 %
    -12,50 %
    -7,10 %
    +58,64 %
    +15,38 %
    -73,84 %
    -25,77 %
    ISIN:GB00B7KR2P84WKN:A1JTC1



