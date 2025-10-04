Aktie kaufen oder verkaufen
easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die easyJet Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 5,33€ EUR. Die easyJet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,60 %.
Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|7,00€
|+29,15 %
|08.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-7,75 %
|12.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-7,75 %
|15.09.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-7,75 %
|15.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00€
|-7,75 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-7,75 %
|24.09.2025
