    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries

    Aktie kaufen oder verkaufen

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
    16 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 15,55 EUR. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,15 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Evonik Industries AG!
    Long
    13,47€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 9,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    16,61€
    Basispreis
    1,68
    Ask
    × 8,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank - - -
    Analyst 16,00 +7,17 % -
    Deutsche Bank 16,00 +7,17 % -
    JPMorgan 20,00 +33,96 % -
    JPMorgan 21,00 +40,66 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 16,00 +7,17 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 16,00 +7,17 % -
    JPMORGAN 21,00 +40,66 % 10.09.2025
    BERENBERG 18,00 +20,56 % 12.09.2025
    UBS 17,00 +13,86 % 12.09.2025
    JEFFERIES 16,00 +7,17 % 15.09.2025
    JEFFERIES 16,00 +7,17 % 18.09.2025
    BERENBERG 16,00 +7,17 % 25.09.2025
    JEFFERIES 15,00 +0,47 % 25.09.2025
    JEFFERIES 16,00 +7,17 % 25.09.2025
    DZ BANK - - 26.09.2025
    GOLDMAN SACHS 16,00 +7,17 % 26.09.2025
    UBS 15,00 +0,47 % 26.09.2025
    WARBURG RESEARCH 20,00 +33,96 % 26.09.2025
    JPMORGAN 20,00 +33,96 % 26.09.2025

    Evonik Industries

    +0,40 %
    +0,40 %
    -8,39 %
    -14,62 %
    -28,98 %
    -13,91 %
    -33,85 %
    -50,86 %
    -54,95 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,68, was eine Steigerung von +4,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 20 Analysten die Evonik Industries Aktie eingestuft.