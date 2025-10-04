Aktie kaufen oder verkaufen
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 15,55€ EUR. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,15 %.
Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|16,00€
|+7,17 %
|-
|Deutsche Bank
|16,00€
|+7,17 %
|-
|JPMorgan
|20,00€
|+33,96 %
|-
|JPMorgan
|21,00€
|+40,66 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00€
|+7,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00€
|+7,17 %
|-
|JPMORGAN
|21,00€
|+40,66 %
|10.09.2025
|BERENBERG
|18,00€
|+20,56 %
|12.09.2025
|UBS
|17,00€
|+13,86 %
|12.09.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+7,17 %
|15.09.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+7,17 %
|18.09.2025
|BERENBERG
|16,00€
|+7,17 %
|25.09.2025
|JEFFERIES
|15,00€
|+0,47 %
|25.09.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+7,17 %
|25.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|26.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|16,00€
|+7,17 %
|26.09.2025
|UBS
|15,00€
|+0,47 %
|26.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|20,00€
|+33,96 %
|26.09.2025
|JPMORGAN
|20,00€
|+33,96 %
|26.09.2025
