Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 15,55€ EUR. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,15 %.