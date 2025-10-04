    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss

    Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 41,71 EUR. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,39 %.

    Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 39,00 -4,27 % -
    RBC 45,00 +10,46 % 14.09.2025
    JEFFERIES 41,00 +0,64 % 26.09.2025
    RBC 45,00 +10,46 % 28.09.2025
    JPMORGAN 39,00 -4,27 % 29.09.2025
    UBS 40,00 -1,82 % 29.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 43,00 +5,55 % 30.09.2025

    Hugo Boss

    +0,67 %
    -0,73 %
    -3,31 %
    -1,31 %
    +2,39 %
    -13,97 %
    +86,03 %
    -59,90 %
    +9,52 %
    ISIN:DE000A1PHFF7WKN:A1PHFF

