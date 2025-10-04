Aktie kaufen oder verkaufen
Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 41,71€ EUR. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,39 %.
Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|39,00€
|-4,27 %
|-
|RBC
|45,00€
|+10,46 %
|14.09.2025
|JEFFERIES
|41,00€
|+0,64 %
|26.09.2025
|RBC
|45,00€
|+10,46 %
|28.09.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|-4,27 %
|29.09.2025
|UBS
|40,00€
|-1,82 %
|29.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00€
|+5,55 %
|30.09.2025
+0,67 %
-0,73 %
-3,31 %
-1,31 %
+2,39 %
-13,97 %
+86,03 %
-59,90 %
+9,52 %
