Aktie kaufen oder verkaufen
ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 706,58€ EUR. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,39 %.
Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Morgan Stanley
|950,00€
|+8,39 %
|-
|UBS
|750,00€
|-14,43 %
|-
|BARCLAYS
|680,00€
|-22,42 %
|03.09.2025
|UBS
|750,00€
|-14,43 %
|04.09.2025
|BERENBERG
|735,00€
|-16,14 %
|05.09.2025
|UBS
|750,00€
|-14,43 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|822,00€
|-6,22 %
|09.09.2025
|BARCLAYS
|680,00€
|-22,42 %
|15.09.2025
|JPMORGAN
|822,00€
|-6,22 %
|15.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|640,00€
|-26,98 %
|29.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|900,00€
|+2,68 %
|30.09.2025
-0,23 %
+8,19 %
+40,61 %
+28,90 %
+16,12 %
+105,63 %
+173,75 %
+1.023,44 %
+3.232,83 %
